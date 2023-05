Russia-Eritrea: la visita di Afwerki rinsalda l'asse tra Mosca e Asmara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Afwerki giunge in un momento particolarmente delicato per la politica estera della Russia, impegnata da oltre un anno nel conflitto in Ucraina. Di fronte all'isolamento diplomatico e alle sanzioni occidentali, Mosca sta infatti tentando di stringere sempre di più i suoi rapporti con gli alleati africani, sia attraverso la crescente penetrazione del gruppo Wagner in alcuni Paesi del Sahel - Mali, Repubblica Centrafricana, Sudan, Burkina Faso - sia attraverso una martellante azione diplomatica. Non è del resto un caso se, in concomitanza con la visita di Afwerki a Mosca, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov stia compiendo in questi giorni un tour africano che lo ha visto prima in Kenya e poi in Burundi, e che lo porterà domani in Sudafrica per la riunione ministeriale del gruppo Brics. Un'azione, quella di Mosca, che sembra essere volta a rompere l'isolamento internazionale e a rinsaldare l'asse con il continente africano, sempre più terreno di conquista soprattutto dopo il graduale ritiro dei francesi dal Sahel. È dunque probabile che le mosse di Mosca abbiano l'obiettivo di ottenere un appoggio diplomatico più esplicito da parte dei Paesi africani nel conflitto in Ucraina: un processo, quest'ultimo, che potrebbe conoscere ulteriori passi avanti in occasione del terzo vertice Russia-Africa che si svolgerà a San Pietroburgo nel luglio prossimo e, soprattutto, del vertice Brics in programma in Sudafrica ad agosto. (Res)