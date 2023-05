Sicurezza: Paita (Az-Iv), vicenda intercettazioni grave, indaghino governo e Copasir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Quanto rivelato da Luigi Bisignani nel suo nuovo libro se confermato sarebbe gravissimo, si parla di politici e giornalisti che sarebbero stati intercettati a strascico e preventivamente. Bene ha fatto Matteo Renzi a chiedere che sia fatta luce, quelle rivelazioni non possono non portare ad una verifica puntuale. Mi auguro che il Copasir indaghi. Credo che l'intervento del governo per capire cosa sta accadendo sia assolutamente improcrastinabile". Lo ha detto a Tgcom24 la presidente dei senatori di Azione-Italia viva, Raffaella Paita. (Rin)