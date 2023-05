Cina-Giappone: ambasciatore Wu presenta credenziali all'imperatore Naruhito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ambasciatore della Cina in Giappone, Wu Jianghao, ha presentato oggi una copia delle sue credenziali all'imperatore Naruhito. Lo riporta l'agenzia di stampa "China News Service", ricordando che Wu è arrivato a Tokyo il 21 maggio per assumere le sue funzioni. Durante l'incontro con Naruhito, ha espresso l'intenzione di cooperare per rafforzare gli scambi a tutto campo e favorire il progresso delle relazioni bilaterali.(Cip)