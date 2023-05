Energia: Pichetto, in via di definizione dl per aree idonee impianti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto riguardante la definizione dei criteri per l’individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti Fer “è in fase avanzata di definizione. Difatti, sono in corso le ultime limature del testo con gli altri ministeri concertanti, il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero della cultura”. Lo ha chiarito il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo in Aula alla Camera ad una interrogazioni sui tempi di adozione dei decreti attuativi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 in materia di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile. L’obiettivo del decreto “è quello di fornire indicazioni precise e univoche alle Regioni affinché possano adottare i rispettivi provvedimenti legislativi regionali e adeguare, conseguentemente, la programmazione regionale alle nuove aree reputate idonee all’installazione delle fonti ad energia rinnovabile”, ha concluso. (Rin)