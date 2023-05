Georgia: Metsola, vogliamo futuro europeo comune, ma servono progressi su pietre miliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo sostiene il percorso della Georgia per diventare parte dell'Ue. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel corso della sessione plenaria dell'Eurocamera di Bruxelles, in presenza della presidente georgiana, Salome Zourabichvili. "Vogliamo che esistano le condizioni giuste per consentire un futuro nell'Ue ai cittadini georgiani. Voglio ribadire che siamo al vostro fianco, pronti a sostenervi nel vostro percorso per diventare parte integrante dell'Unione europea. Dobbiamo lavorare sempre più a stretto contatto, per concedere alla Georgia lo status di candidato all'adesione all'Unione europea e assicurarci che il popolo georgiano non perda un'opportunità storica", ha detto. "A tal fine, è necessario che si compiano progressi tangibili su una serie di pietre miliari, per garantire la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, la libertà dei media e la protezione dei giornalisti, per salvaguardare i diritti fondamentali e la dignità personale dei detenuti, e a questo proposito vorrei ribadire che il Parlamento europeo ha espresso la sua preoccupazione per la situazione di Mikheil Saakashvili", ha aggiunto. "L'Unione europea è pronta ad assistere la Georgia nel suo percorso europeo, fornendo tutta l'assistenza necessaria in questo viaggio di trasformazione. Spetta alla Georgia percorrere questo cammino e scegliere il proprio futuro", ha concluso Metsola. (Beb)