Thailandia-Myanmar: ciclone Mocha, Bangkok invia altri aiuti al popolo birmano

- Il ministro degli Esteri della Thailandia, Don Paramudwinai, affiancato da funzionari e dirigenti di imprese, ha presieduto oggi una cerimonia di consegna di aiuti umanitari per il Myanmar, rappresentato dall’ambasciatore a Bangkok, Chit Swe. Lo riferisce un comunicato del suo ministero. L’assistenza è destinata al popolo birmano colpito dal ciclone Mocha. Sono stati raccolti cibo e altri beni di prima necessità dal settore pubblico e privato (tra cui le compagnie Ptt, Ohmmy Jelly, Garuda Gold Social Enterprise e l’Università Suan Dusit). Per consegnare le forniture è stato predisposto il trasporto via terra, con partenza domani, da Bangkok a Yangon, col sostegno dell’ambasciata birmana e dell’Associazione di amicizia Thai-Myanmar.(Fim)