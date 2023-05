Sardegna: parte CagliarinBus, abbonamento annuale ai mezzi pubblici scontato del 90 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’iniziativa che presentiamo oggi – ha aggiunto il primo cittadino di Cagliari - si inserisce in questa visione prospettica e rispecchia anche una delle linee del mio mandato, per fare di Cagliari una città più agile, dotata di un sistema di mobilità più veloce, più sicuro e più comodo. Perseguendo questo obiettivo abbiamo potuto utilizzare anche i fondi messi a disposizione del Pon Città Metropolitane 2014/2020, con i quali stiamo realizzando importanti interventi di pedonalizzazione, realizzazione di piste ciclabili e potenziamento dei servizi di sharing mobility. A questi interventi si integrano altre azioni, alcune già partite ed altre di prossima attivazione, che sono connesse allo sviluppo delle infrastrutture ciclabili e pedonali, nonché al rinnovo del parco mezzi CTM verso un’alimentazione full electric. Con l’operazione CagliarinBus vogliamo incentivare il ricorso al mezzo pubblico come modalità di trasporto alternativa al mezzo privato, sperimentando e promuovendo un cambio di paradigma nelle abitudini di spostamento dei nostri concittadini”. Sarà possibile effettuare l’iscrizione a partire dal 1 Giugno 2023, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e comunque entro e non oltre il 24 ottobre 2023. L’acquisto dell’abbonamento a costo ridotto potrà essere eseguito comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Gli abbonamenti acquistabili avranno una durata di 12 mesi consecutivi a partire dal mese di acquisto (le porzioni di mese saranno considerate equivalenti al mese intero). (segue) (Rsc)