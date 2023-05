Sardegna: parte CagliarinBus, abbonamento annuale ai mezzi pubblici scontato del 90 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’abbonamento agevolato verrà rilasciato esclusivamente in formato elettronico attraverso l’applicazione CTM Busfinder. Per ottenerlo gli interessati, dopo aver scaricato l’applicazione CTM Busfinder in caso non l’avessero già sul proprio smartphone, si dovranno iscrivere all’iniziativa “CagliarinBus” attraverso l’apposita sezione dell’applicazione. In fase di registrazione, dopo la conferma di lettura del regolamento e dell’informativa privacy, verrà richiesto di allegare un documento d’identità del richiedente e un documento attestante il codice fiscale del titolare dell’abbonamento. Entro 5 giorni lavorativi, in seguito alla verifica della documentazione, il cliente verrà abilitato all’acquisto del titolo con tariffazione ridotta. In fase di acquisto del titolo verrà richiesto il codice fiscale al fine di verificare l’avvenuta iscrizione. Per i cittadini di minore età l’iscrizione all’iniziativa dovrà essere eseguita da parte dell’esercente la potestà genitoriale. Una volta attivato, l’abbonamento dovrà essere validato a ogni accesso sui mezzi, premendo il pulsante valida/trasbordo del titolo di viaggio dall’applicazione sul proprio smartphone e inquadrando uno dei QR code presenti all’interno del mezzo. L’incentivazione non è cumulabile con l’agevolazione Bonus trasporti, attualmente vigente, o con qualsiasi altra tipologia di agevolazione pubblica relativa al Tpl (Trasporto Pubblico locale) erogata agli utenti. (segue) (Rsc)