Sardegna: parte CagliarinBus, abbonamento annuale ai mezzi pubblici scontato del 90 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È la prima volta nella storia dell’azienda che un’Amministrazione comunale è intervenuta per promuovere il TPL in maniera così significativa – ha affermato Carlo Andrea Arba, presidente CTM - L’idea di favorire il trasporto pubblico rispetto all’auto privata è un cambio di paradigma e CTM è pronto ad abbracciare questa iniziativa fortemente voluta dal Sindaco Truzzu, in linea con le esigenze di mobilità dei cittadini. Cagliari deve diventare una città europea moderna in cui si preferisce l’uso del mezzo pubblico all’auto. Questi abbonamenti sono un invito alla prova, rivolto in primo luogo a coloro che non utilizzano e non hanno mai utilizzato il mezzo pubblico. Tutti i cittadini possono muoversi comodamente e senza lo stress della ricerca del parcheggio quasi gratuitamente grazie all’intervento dei fondi PON messi a disposizione dal Comune di Cagliari”. “Con 30 euro di gasolio o benzina quanti chilometri si percorrono in auto? – afferma provocatoriamente il direttore generale CTM Bruno Useli - Grazie all’incentivo del Comune di Cagliari, oggi con 30 euro si viaggia con il bus tutto l’anno. L’azienda ha un’app, Busfinder, sulla quale si potrà comprare in modo molto semplice l’abbonamento annuale con l’agevolazione del 90 per cento al costo di 30,30 euro – annuale impersonale – o 13,50 – annuale over 65. L’abbonamento è disponibile solo su Busfinder e in formato elettronico. Nel menù dell’app c’è un’apposita sezione nella quale bisogna registrarsi. Entro 5 giorni lavorativi, che servono a CTM per la verifica dei dati, il cliente sarà abilitato e potrà acquistare l’abbonamento agevolato esclusivamente su Busfinder. Sarà possibile iniziare a registrarsi nei prossimi giorni”. (Rsc)