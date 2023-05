Turismo: Locatelli, progetto ambizioso per consentire a persone con disabilità di spostarsi in autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi viene presentato un “progetto ambizioso per consentire a tutte le persone con disabilità motorie di spostarsi in autonomia attraverso il noleggio di automobili appositamente allestite. Un progetto che sono sicura troverà grande attenzione nel pubblico”. Lo ha dichiarato il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in occasione della presentazione del progetto "La Vita indipendente non va in vacanza" sul turismo accessibile. “Un grande insieme di risorse umane, progettuali, economiche e un grande investimento per il nostro Paese”, ha sottolineato Locatelli, che ha concluso: “Offriamo a tutti la possibilità di avere una vita di qualità e di poter accedere al nostro territorio in libertà”. (Rin)