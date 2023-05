Decreto Pa: Simiani (Pd), destra punisce piccoli Comuni, stop assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La destra si accanisce sui Comuni che hanno avuto ritardi burocratici nel trasmettere il rendiconto di bilancio. Governo e maggioranza hanno infatti respinto un emendamento Pd che riproponeva una proroga all'attuale tempistica che era stata concessa lo scorso anno dall'esecutivo Draghi. Senza questo rinvio le amministrazioni comunali non potranno assumere nuovo personale e potenziare le dotazioni strumentali degli uffici". E' quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente della Camera, sulla sua proposta emendativa respinta, dalle commissioni Affari costituzionali e Lavoro di Montecitorio. "Si tratta - aggiunge il deputato democratico in una nota - di una decisione francamente incomprensibile, non solo perché una proroga simile era stata approvata lo scorso anno, ma soprattutto perché rischia di compromettere la gestione amministrativa dei comuni, in particolar modo di piccole dimensioni, che hanno già una grave carenza di personale. Queste criticità si ripercuoteranno inevitabilmente sui cittadini e le imprese dei territori".(Com)