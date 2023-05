Diritti: Ronzulli (FI) su maternità surrogata, sì a reato universale è importante passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il turismo oltre confine per affittare l'utero e ingannare la legge italiana non può più essere tollerato. Così come non può essere più tollerato sfruttare chi versa in stato di difficoltà per poterne mercificare il corpo, approfittando di leggi più morbide previste in altri Stati. Perché se esiste un divieto nel nostro Paese, non può passare il principio che sia sufficiente andare all'estero per poter contare sull'impunità. Oggi, la commissione Giustizia della Camera, approvando la proposta di legge che dichiara la 'gestazione per altri' reato universale, ha compiuto un primo, fondamentale passo per bloccare questa orribile pratica". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Adesso - prosegue la parlamentare in una nota - auspichiamo che l'iter legislativo prosegua velocemente per l'approvazione definitiva della legge, affinché i cittadini italiani sappiano che saranno perseguiti se dovessero recarsi all'estero per avvalersi della maternità surrogata. E' questione di senso civico, è una norma di civiltà. Ed è inaccettabile che la sinistra, votando contro il provvedimento, 'copra' chi aggira le nostre leggi, sostenendo ipocritamente che in Italia questo divieto esiste già". (Com)