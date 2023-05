Senato: con 133 sì Aula approva dimissioni Cottarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- L'Aula del Senato ha approvato le dimissioni del senatore del Partito democratico, Carlo Cottarelli. Il voto si è svolto a scrutinio segreto e ha prodotto 113 sì, 31 no e 3 astenuti. La Giunta per le elezioni si convocherà per accertamenti sul senatore subentrante, ha reso noto in Assemblea la presidente di turno Anna Rossomando. (Rin)