Piemonte: Ires, Piemontesi mediamente soddisfatti della propria vita

- L'81 per cento dei Piemontesi è soddisfatto della propria vita, ma soltanto il 40,6 per cento esprime un voto alto da 8 a 10. E' il dato che emerge dal sondaggio di Ires sul clima d'opinione dei cittadini del Piemonte nel 2023. Un dato leggermente superiore al 2022 per quanto riguarda la quota dei 'molto soddisfatti'. L'incidenza di persone molto soddisfatte è maggiore nelle province di Cuneo (48,2 per cento) e Novara (43,1 per cento) mentre la percentuale di insoddisfatti è più alta in quelle di Verbania (32,1 per cento) e Vercelli (24.9 per cento). Anche nelle aree montane si registra una maggiore presenza di insoddisfatti (27,2 per cento).(Rpi)