Decreto Lavoro: Pirro (M5s), nostri emendamenti per estensione Naspi e Adi

- "Ci auguriamo che per una volta il governo voglia accogliere proposte che non fanno altro che estendere le tutele della Naspi e dell'Adi, il nuovo assegno di inclusione, a categorie che non meritano di essere escluse e che sono rimaste inspiegabilmente scoperte. Con un emendamento al decreto legge Lavoro all'esame del Senato puntiamo a estendere la Naspi anche ai cosiddetti lavoratori part time a ciclo verticale, in pratica quei lavoratori che svolgono un'attività lavorativa solo in alcuni periodi dell'anno, in particolare all'interno delle mense. Con un'altra proposta emendativa, sempre firmata con i collegi M5s Mazzella e Guidolin, intendiamo invece ricomprendere nel perimetro dell'Adi anche i nuclei familiari con figli fino a 26 anni coinvolti in un percorso scolastico e universitario". Lo comunica in una nota Elisa Pirro, del Movimento cinque stelle, componente della commissione Lavoro del Senato. "Tra le categorie per la quali oggi è previsto l'Adi, infatti, ci sono i nuclei con figli minori, ma non vorremmo che il governo abbia trascurato il fatto che ci sono anche nuclei con figli maggiorenni che però ancora vanno a scuola o vanno all'università - aggiunge la parlamentare -. Negare loro il beneficio, tra l'altro, aumenterebbe il rischio di dispersione scolastica. Avendo questi due emendamenti superato il vaglio dell'ammissibilità, confidiamo nel fatto che per una volta il governo possa accogliere misure che puntano a tutelare i più fragili. La speranza è l'ultima morire". (Com)