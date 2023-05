San Siro: Sala, telefonata scherzosa con Galliani sul Monza al Meazza, ma lui ambizioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella telefonata in cui Adriano Galliani ha detto al sindaco Giuseppe Sala l'idea di far giocare il Monza a San Siro, "il tono era scherzoso, però Galliani è una persona ambiziosa, io lo conosco da tanti anni. E credo che si siano infilati in questa avventura lui e Berlusconi certamente per la passione, ma anche per ambizione". Lo ha affermato il primo cittadino parlando con i giornalisti a margine del seminario sul civismo italiano promosso dal Circolo e Centro studi "Emilio Caldara" a Milano. Galliani, ha proseguito Sala, "ha già fatto molto, dopo di che lui si è informato. Era una telefonata estremamente interlocutoria che però io ho apprezzato e comunque conoscendo il personaggio ho pensato: 'non si sa mai'. Uscendo poi ho incontrato qualche giocatore del Monza e ho chiesto se sarebbero felici di giocare a San Siro e la risposta è stata 'evidentemente sì'. Però questo lo dico con rispetto di Monza, città veramente straordinaria, molto ben gestita, quindi nessuno vuole rubare niente a nessuno. Siamo più nella fase delle chiacchiere". (Rem)