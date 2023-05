Lombardia: Romani, omaggio dal Pirellone a Ganna, celebrazione per i 140 anni dalla nascita a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In effetti si pedalava anche per venti ore di fila e se necessario sfidando le intemperie. Non a caso, ha ricordato Stefania Bardelli, autrice del libro “40,405” (titolo che ricorda il record italiano sull’ora di Ganna), il vincitore del primo Giro è stato chiamato “il re del fango”. A testimoniare il profondo legame di Ganna con la famiglia era presente la nipote Graziella Marzoli, che ha voluto citare alcuni protagonisti di un tempo felice per lo sport e l’imprenditoria varesina come quello degli anni ’50 e ’60. Su tutti Giovanni Borghi, “che ha voluto una squadra ciclistica della Ignis, equipaggiandola con biciclette Ganna”. Una parola di gratitudine è stata spesa anche per Vittore Frattini, autore del monumento installato di fronte all’ingresso del Velodromo “Luigi Ganna” di Varese. L’Assessore alla cultura e allo sport del Comune di Induno Olona Maurizio Tortosa ha annunciato che nei giorni 22-23-24 settembre verrà organizzata una serie di eventi per celebrare i 140 anni dalla nascita di Ganna, originario appunto di Induno Olona nel rione di San Cassano dove ancora oggi sorge la casa natale. E in quanto originario e legato alla Valganna, il Vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino ha portato un saluto per sottolineare l’importanza del ricordo di campioni come Ganna, “grandi uomini prima ancora che grandi sportivi, persone che hanno dato un contributo notevole alla storia del nostro Paese”. (Com)