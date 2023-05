Ue-Usa: in Svezia la quarta riunione del Ttc, focus su IA e partnership commerciale strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue e gli Stati Uniti hanno tenuto la quarta riunione ministeriale del Consiglio per il commercio e la tecnologia (Ttc) Ue-Usa a Lulea, in Svezia. L'incontro è stato copresieduto dai vicepresidenti esecutivi della Commissione europea, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, dal Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken, dalla Segretaria al Commercio statunitense Gina Raimondo e dalla rappresentante per il Commercio a stelle e strisce Katherine Tai, che sono stati affiancati dal commissario europeo al Mercato interno Thierry Breton, ospitati dalla presidenza svedese del Consiglio dell'Ue. Nel corso dell'evento, le due parti hanno confermato e ribadito di essere partner geopolitici e commerciali fondamentali, rimarcando il ruolo centrale del Ttc nella partnership strategica reciproca, ulteriormente confermata nel contesto dell'invasione illegale della Russia in Ucraina. "Riconosciamo che il mutevole ambiente internazionale richiede una cooperazione rafforzata e lo scambio di informazioni per identificare e rispondere alle sfide che riguardano la nostra sicurezza economica. Riaffermiamo inoltre che la base della nostra cooperazione per il rafforzamento della nostra sicurezza economica è radicata nel sistema internazionale basato sulle regole. Continuiamo a rafforzare il nostro coordinamento bilaterale in queste aree, oltre a collaborare con altri partner, tra cui il G7, per diversificare le nostre catene di approvvigionamento, affrontare le politiche e le non di mercato destinate a rafforzare le dipendenze e ad aumentare la nostra reciproca preparazione collettiva, la resilienza e la deterrenza nei confronti della coercizione economica. L'Unione Europea e gli Stati Uniti si impegnano a svolgere un ruolo di guida congiunta nella promozione e nel mantenimento di un ordine internazionale basato sulle regole e fondato su valori condivisi", si legge in una dichiarazione congiunta. (segue) (Beb)