Ue-Usa: in Svezia la quarta riunione del Ttc, focus su IA e partnership commerciale strategica (2)

- "Il commercio bilaterale Ue-Usa è ai massimi storici, con oltre 1.550 miliardi di euro nel 2022, di cui oltre 100 miliardi nel commercio digitale", si legge in una nota dell'esecutivo Ue. In occasione della riunione ministeriale, inoltre, l'Ue e gli Usa hanno inoltre concordato un elenco di risultati chiave per avanzare nella cooperazione transatlantica sulle tecnologie emergenti (inclusa l'Intelligenza artificiale), il commercio sostenibile, la sicurezza economica e la prosperità, la connettività sicura e diritti umani nell'ambiente digitale. "Poiché l'urgente necessità di affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico è diventata una priorità su entrambe le sponde dell'Atlantico, l'Unione europea e gli Stati Uniti stanno ponendo gli sforzi di decarbonizzazione al centro della politica commerciale, per accelerare la transizione verso un'economia a zero emissioni", si legge ancora nella dichiarazione congiunta. "Il lavoro in corso su un accordo globale sostenibile per l'acciaio e l'alluminio dimostra la nostra determinazione a raccogliere questa sfida, con l'obiettivo di raggiungere un risultato ambizioso entro ottobre", si legge ancora nella dichiarazione. "A marzo, in occasione della vista della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen negli Stati Uniti, le parti hanno annunciato l'inizio dei negoziati per un accordo sui minerali critici, allo scopo di consentire il conteggio dei minerali estratti o processati nell'Unione europea, ai fini dei requisiti necessari nell'ambito della Sezione 30D del credito d'imposta per veicoli green della legge contro l'inflazione Usa (Ira), nonché nell'ambito di un processo più ampio tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, per collaborare e garantire l'approvvigionamento di materie prime critiche", confermano poi le parti nella dichiarazione. (Beb)