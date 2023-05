Georgia, presidente Zourabichvili, scelta europea legittima e senza alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Georgia ha scelto la sua strada verso l'Europa. A dirlo la presidente della Georgia Salome Zourabichvili, intervenuta nella sessione plenaria del Parlamento europeo di Bruxelles. "Ci sono momenti nella storia di un Paese in cui le scelte si cristallizzano, in cui il futuro è determinato, in cui il passato trova il suo culmine. Questo è un momento della storia della Georgia, in cui coloro che la governano, il suo popolo e i 27 Stati che rappresentate, devono decidere insieme per la Georgia di domani", ha detto. "Da parte sua, la nazione georgiana ha già deciso, e sono venuta qui per portarvi questo messaggio: la nostra scelta europea non è solo legittima, ma anche senza alternative, perché si basa sui nostri valori, sulla nostra storia, sulle nostre lotte, sulla nostra determinazione e sulla nostra visione del futuro", ha aggiunto. (segue) (Beb)