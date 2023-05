Georgia, presidente Zourabichvili, scelta europea legittima e senza alternative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi rivolgo a questa illustre assemblea in nome del popolo georgiano, che rappresenta la volontà secolare di una nazione di ricongiungersi alla famiglia europea. Sono qui anche in qualità di capo di Stato di un Paese la cui Costituzione incarica ogni istituzione statale di compiere tutti i passi possibili per promuovere l'obiettivo dell'integrazione euro-atlantica. Lo farò senza sosta", ha poi dichiarato rivolgendosi al Parlamento europeo. "Come presidente, in questo momento decisivo del nostro cammino verso l'Europa, voglio che la Georgia superi le sfide interne e internazionali e intraprenda con decisione il cammino verso una piena integrazione europea. E per questo c'è una sola strada: fare in modo che la Georgia ottenga entro la fine dell'anno lo status di candidato all'Unione europea. E sono fiduciosa", ha concluso. (Beb)