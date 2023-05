Ue-Usa: approccio congiunto su sviluppo e riduzione rischi legati a IA

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue e Stati Uniti devono mitigare i rischi legati allo sviluppo dell'Intelligenza artificiale, per cogliere le potenzialità della nuova tecnologia e del suo sviluppo. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta firmata da Stati Uniti e Unione europea in occasione della quarta riunione ministeriale del Consiglio per il commercio e la tecnologia (Ttc) Ue-Usa a Lulea, in Svezia. "L'Unione europea e gli Stati Uniti riaffermano il loro impegno a favore di un approccio all'IA basato sul rischio, per far progredire tecnologie di IA affidabili e responsabili. La cooperazione sui nostri approcci è fondamentale per promuovere un'innovazione responsabile, che rispetti i diritti e la sicurezza e garantisca che l'IA fornisca benefici in linea con i nostri valori democratici condivisi", si legge ancora nella dichiarazione. Nel corso della riunione, l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno deciso di dare particolare rilievo all'IA generativa, comprese le sue opportunità e i suoi rischi. Inoltre, le due parti hanno fatto passi avanti nell'attuazione della tabella di marcia congiunta sugli strumenti di valutazione e misurazione per un'IA e una gestione del rischio affidabili, attraverso l'avvio di tre gruppi di esperti dedicati che si concentrano su: terminologia e tassonomia dell'IA; cooperazione su standard e strumenti per l'IA affidabile e la gestione del rischio; monitoraggio e misurazione dei rischi di IA esistenti ed emergenti. (segue) (Beb)