Ue-Usa: approccio congiunto su sviluppo e riduzione rischi legati a IA (2)

- "Continueremo a collaborare in discussioni multilaterali come il G7 o l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). Rimaniamo, come membri fondatori, attivamente coinvolti nel Partenariato globale per l'Intelligenza Artificiale", si legge ancora nella dichiarazione congiunta. Il 27 gennaio 2023, la Commissione europea e gli Stati Uniti hanno potenziato la rispettiva capacità di cooperazione attraverso la firma di un accordo amministrativo che esprime l'intenzione di sostenere la collaborazione sulla ricerca avanzata in materia di IA, incentrata su cinque settori che rappresentano un'importanza e un vantaggio comuni: previsione di fenomeni meteorologici e climatici estremi, gestione della risposta alle emergenze, miglioramento della salute e della medicina, ottimizzazione delle reti energetiche e ottimizzazione dell'agricoltura. "Ribadiamo la volontà di condividere risultati e risorse in collaborazione con altri partner internazionali, compresi i Paesi a basso e medio reddito, per promuovere ampi benefici per la società nelle aree di interesse selezionate. Intendiamo avviare l'attuazione di questa cooperazione istituendo un catalogo interno tra la Commissione europea e le agenzie scientifiche del governo degli Stati Uniti, a seconda dei casi, dei risultati della ricerca e delle risorse rilevanti nelle cinque aree di interesse", conclude la dichiarazione. (Beb)