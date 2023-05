Senato: Boccia (Pd), Cottarelli straordinario tecnico ed eccellente parlamentare, grazie Carlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Carlo Cottarelli "non è solo uno straordinario tecnico, ha dimostrato di essere un eccellente senatore della Repubblica". Lo ha detto intervenendo in Aula sulle dimissioni di Cottarelli, il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia. "Questa scelta, che ci impoverisce, è un esempio a tutti coloro che invece quando decidono di lasciare dimenticano la comunità che ha consentito loro di entrare in questa Aula e scelgono altri Gruppi, scelgono di portare la fiducia di quella comunità in luoghi che non avevano indicato gli elettori. Grazie Carlo", ha concluso Boccia. (Rin)