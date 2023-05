Milano: Sala, chiusura Odeon dispiace, sono cambiati i tempi per i cinema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura dell'Odeon in centro a Milano, che da agosto lascerà spazio a un polo commerciale del lusso, è sicuramente un segno di cambiamento dei tempi, ma è legato alle difficoltà dei cinema e non a una logica di spopolamento del centro storico. È in sintesi quanto ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando con i giornalisti a margine del seminario sul civismo italiano promosso dal Circolo e Centro studi "Emilio Caldara". "Certamente è un segno dei tempi - ha detto -. Ormai i cinema sono certamente in location non centralissime, con tante sale. Personalmente è chiaro che non ne sono felice. Più da utente che da sindaco. D'altro canto credo oggi si vendano il dieci per cento dei biglietti o meno di quelli venduti negli anni 50, quindi non è una bella cosa. Dopo di che non ci leggerei nessun segno se non le logiche economiche che purtroppo portano il mondo ad andare verso questo tipo di indirizzo. A persone della mia generazione piacere non fa, poi su queste cose bisogna che prenda atto, perché non posso intervenire certo". (Rem)