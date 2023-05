Pnrr: Pichetto, scadenze su installazione colonnine ricarica saranno rispettate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Considerata l’importanza di ottemperare alle tempistiche già delineate del Pnrr, da cui voglio chiarire questo Governo non si è mai sottratto, confidiamo di raggiungere gli obiettivi della misura nei tempi prefissati, senza la necessità di dilazionare ulteriormente le scadenze già stabilite”. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulla proroga dei termini per la partecipazione ai bandi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica, al fine del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Rin)