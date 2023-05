Pnrr: Misiani (Pd), miglioramenti possibili, ma non si perda tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho trovato del tutto condivisibili molte parti delle considerazioni finali del governatore Visco", afferma Antonio Misiani, senatore e responsabile economico del Pd, in un post su Facebook. "L'economia italiana ha saputo reagire meglio delle aspettative alle crisi sovrapposte di questi anni, ma ora ci attendono sfide impegnative, dalla doppia transizione ecologica e digitale alla questione demografica, fino alla necessità di ridurre il peso del debito pubblico sull'economia. Il governatore ha indicato con il consueto rigore e sobrietà le strade da seguire, dal completamento del progetto di integrazione europea a politiche economiche a livello nazionale in grado di accrescere gli investimenti, la qualità del capitale umano, la competitività del sistema produttivo ma anche l'equità sociale. Ho trovato particolarmente significativi i passaggi sulla riforma fiscale, che secondo Visco non potrà prescindere dal vincolo del debito pubblico e dalla necessità di preservare la progressività del sistema, e sul salario minimo, che secondo il governatore può rispondere a domande significative di giustizia sociale. Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza, il Pnrr. Il Piano rappresenta un valido tentativo di definire una visione strategica per il Paese. Miglioramenti sono possibili, ma non c'è tempo da perdere. Le cose stanno esattamente così e di fronte ad un richiamo così forte, chi ha orecchie per intendere - il governo - deve fare una sola cosa: agire di conseguenza", conclude.(Rin)