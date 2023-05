Turismo: Santanchè, lavorare sodo su inclusività per diventare capofila mondiali in accessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna lavorare sodo "affinché il concetto dell’inclusività sia già inserito in quello di turismo". Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in un messaggio in occasione della presentazione del progetto "La Vita indipendente non va in vacanza" sul turismo accessibile. “Il piano strategico per il turismo 2023-2027 pone l’inclusività al centro del discorso sulle politiche di settore. Con il ministro Locatelli ho avviato una prolifica interlocuzione che ci porterà a predisporre interventi congiunti e mirati. Il turismo è di tutti, chiunque deve essere messo nelle condizioni di poter viaggiare e visitare le bellezze della nostra splendida Italia: per far ciò l’imperativo è abbattere qualsiasi ostacolo e barriera. Tutti insieme: istituzioni, imprese e operatori del settore, per definire un’offerta turistica a misura di qualsiasi esigenza e necessità”, ha sottolineato Santanchè, che ha aggiunto: “È un onore per me presentare questo progetto che ci accompagnerà nel diventare il capofila a livello europeo e mondiale nell’accessibilità turistica. Un progetto che porteremo avanti con orgoglio, strategia e senso del dovere”. (Rin)