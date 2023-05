Serbia-Kosovo: Tajani, lavorare perchè i due Paesi entrino nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna lavorare perché Serbia e Kosovo entrino nell’Ue e evitare l’influenza di attori esterni come Russia e Cina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Stasera Italia”. Il ministro ha poi evidenziato come l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, attuale capo di Stato maggiore della Difesa italiana, sarà il candidato del nostro Paese per la guida militare della Nato. “Stiamo lavorando perché la probabilità si trasformi” in una effettiva decisione, ha detto Tajani.(Res)