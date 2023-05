Italia-Kosovo: Crosetto a colloquio con ministro Difesa Mehaj, impegno per ristabilire calma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Oggi pomeriggio il ministro della Difesa Guido Crosetto ha avuto un lungo colloquio telefonico con il suo corrispettivo kosovaro Armend Mehaj. "Impegnarsi per ristabilire la calma e riprendere la via del dialogo e della diplomazia", ha detto il ministro. Mehaj, dal canto suo, ha ringraziato la Nato Kfor ed i soldati italiani per il coraggio e la professionalità dimostrati nel contenere i facinorosi autori delle violenze di ieri a Zvecan, come si legge in un tweet.(Res)