Serbia: a Belgrado manifestazione a sostegno dei serbi in Kosovo e contro "patto Nato"

- Si è conclusa senza incidenti la manifestazione di ieri sera a Belgrado a sostegno dei serbi in Kosovo, dopo le tensioni e gli scontri degli ultimi giorni. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". Nella protesta, organizzata dal Movimento per la difesa del Kosovo e dalla Gioventù serba, sono state ripetute le richieste che il presidente Aleksandar Vucic e la leadership statale "proteggano il popolo serbo in Kosovo o diano le dimissioni". Durante la manifestazione, iniziata dall'ambasciata tedesca e conclusasi di fronte al palazzo della presidenza serba al grido "Tradimento, tradimento", si sono sentiti anche slogan come "Il Kosovo è il cuore della Serbia", "Russia", accompagnati da fischi e parole dispregiative nei confronti dei Paesi membri della Nato. Uno dei fondatori del Movimento per la difesa del Kosovo, lo storico Milos Kovic, rivolgendosi alla folla ha chiarito che la manifestazione è "contro il patto Nato". "I nostri nemici sono i Paesi della Nato, il nostro nemico è il regime terrorista di Albin Kurti e i suoi sindaci", ha detto Kovic. Lo storico ha aggiunto che tra le richieste dei presenti c'è anche la fine dei negoziati sotto l'egida dell'Unione europea, così come il rifiuto totale dell'accordo franco-tedesco sulla questione del Kosovo. Per oggi è stato annunciato un nuovo raduno davanti al Tempio di San Sava. (Seb)