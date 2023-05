Kosovo: Cavo Dragone, picchi di confronto inevitabili ma si sono conclusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I picchi di confronto nel nord del Kosovo sono avvenuti “perché era inevitabile” ma la situazione non è più ai livelli di venerdì scorso, resta “tesa ma non conflittuale”. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in audizione davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Si è concluso il picco di violenza pura, resta una situazione tesa. La nostra forza è di interposizione tra la polizia kosovara e i manifestanti serbo-kosovari. I nostri militari stanno facendo il loro mestiere come al solito. Sono maestri nella negoziazione”, ha evidenziato Cavo Dragone. L’ammiraglio ha anche rassicurato sullo stato di salute dei militari italiani rimasti recentemente feriti: “I ragazzi stanno tutti bene. Tre erano quelli che destavano maggiori preoccupazioni. Sono stati ricoverati all’ospedale di Pristina con due fratture alla tibia e una al polso, che verranno curate in maniera opportuna dalla struttura sanitaria, che dà tutte le garanzie”. (Res)