Speciale difesa: Kosovo, Crosetto, non possiamo permetterci altre ferite nel cuore dell’Europa

22 luglio 2021

- Non possiamo permetterci altre ferite nel cuore dell’Europa. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto a “Oggi è un altro giorno”, su “Rai 1”. Quella nel nord del Kosovo “è una situazione folle. Ci sono sindaci eletti con l’uno per cento dei voti perché i serbi non si sono candidati. Ora ci sono queste proteste. Lavoriamo per buttare un po’ di acqua sul fuoco”, ha spiegato Crosetto. A proposito dei militari italiani feriti nel Paese, il ministro ha precisato che “nove sono ancora in infermeria, tre sono già tornati al lavoro” mentre “due hanno subito operazioni perché hanno riportato fratture scomposte”. (Res)