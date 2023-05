Speciale difesa: Kosovo, Cavo Dragone, nostra presenza allontana spettro guerra da porte di casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza italiana in Kosovo allontana lo spettro della guerra alle porte di casa nostra. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in audizione davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Per tanto tempo ho sentito mettere in discussione il valore della nostra presenza in Kosovo. Abbiamo compreso nelle ultime settimane quanto fosse importante restare. La nostra presenza garantisce il costante riallineamento di equilibri fluidi e ha offerto a tante generazioni l’opportunità di vivere in pace e prosperare, allontanando lo spettro della guerra alle porte di casa nostra”, ha spiegato Cavo Dragone. (Res)