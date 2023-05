Speciale difesa: Kosovo, Tajani, Italia rimane impegnata per garantire percorso positivo verso l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L’Italia è impegnata per far sì che il percorso del Kosovo verso l’Unione europea rimanga “positivo” e per evitare che fatti come l’attacco “inaccettabile” ai militari italiani allontanino la sua partecipazione all’Unione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a margine della Conferenza globale sullo stato di attuazione dell’Obiettivo di sviluppo sostenibile 16, in corso oggi alla Farnesina. “Dobbiamo far sì che il percorso del Kosovo sia un percorso positivo, invito quindi alla calma e alla pace, basta con iniziative che possono provocare incidenti e rendere più complicata la situazione nei Balcani”, ha detto Tajani. A proposito dei militari feriti, ha aggiunto che “stanno tutti abbastanza bene”, spiegando che quelli che hanno riportato ferite più serie sono in ospedale a Pristina, gli altri nelle infermerie del contingente italiano, e che proseguono i contatti sia con l’ambasciatore Antonello De Riu che con il ministro della Difesa Guido Crosetto. “L’Italia rimane fortemente impegnata, fa parte del quintetto che lavora per la pace e la stabilità”, ha detto ancora Tajani, osservando che ieri l’ambasciatore De Riu ha partecipato all’incontro con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nel quale “sono emerse le responsabilità della Serbia”. “Stiamo studiando la migliore strategia per favorire un accordo politico fra le parti, basta applicare quello raggiunto con la mediazione dell’Ue”, ha concluso Tajani. (Res)