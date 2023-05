Speciale energia: Tunisia, 5 mila auto elettriche in circolazione entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 5 mila auto elettriche saranno in circolazione in Tunisia entro il 2025, di cui mille avranno una funzione pubblica e 4 mila saranno riservate ai privati. Lo ha dichiarato il vicedirettore dell'Agenzia nazionale per il controllo dell'energia in Tunisia, Abdelhamid Ganouni, all’emittente radiofonica indipendente “Mosaique Fm”. Ganouni ha sottolineato che “sono stati attuati programmi di sostegno per ridurre il costo di queste auto, tra cui un bonus ecologico di 10 mila dinari (circa 3 mila euro), concesso dal Fondo per la transizione energetica, in caso di acquisto”. Inoltre, “sono stati installati 60 punti di ricarica in varie regioni del Paese, in attesa che vengano diffusi nelle grandi attività commerciali", ha detto Ganouni. Secondo “Mosaique Fm”, la legge finanziaria tunisina del 2023 prevede "una tassazione favorevole per le auto - al 100 per cento - elettriche e per i veicoli ibridi che combinano un motore a combustione interna con uno elettrico". (Tut)