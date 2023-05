Speciale energia: Pichetto, autunno tranquillo con abbondanza gas, prevedo stoccaggi pieni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’abbondanza di gas a livello mondiale in questo momento c’è e questo ci permette di dire che “questo autunno dovremmo viverlo tranquillo” ma “previsioni sul prezzo del gas al momento non li faccio”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione dell’evento “L’energia per l’Italia e l’Ue: le fonti e le regole del mercato energetico”, organizzato da Withub. “Per l’autunno prevedo che gli stoccaggi siano pieni”, ha sottolineato il ministro, che sul prezzo internazionale del gas ha aggiunto: “Al momento tutto fa prevedere che tenga”. (Rin)