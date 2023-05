Speciale energia: Russia-Burundi, governi al lavoro per nuovi accordi di cooperazione, incluso il settore nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Burundi e Russia stanno lavorando per diversificare gli ambiti della loro cooperazione e prevedono di firmare nuovi accordi a San Pietroburgo in occasione del vertice Russia-Africa di fine luglio, anche nel settore nucleare. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Burundi, Albert Shingiro, nella conferenza stampa congiunta tenuta a Gitega insieme all'omologo russo Sergej Lavrov, in visita ufficiale nel Paese. "Abbiamo guardato al futuro per vedere come possiamo diversificare ulteriormente le aree di cooperazione e stiamo attualmente preparando accordi di cooperazione da firmare in Russia, al vertice Russia-Africa che si terrà a luglio", ha detto il ministro, precisando che gli accordi riguarderanno in particolare i settori di "istruzione, sanità, energia, amministrazione pubblica, giustizia, ma anche l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici e civili”. Shingiro ha ricordato che la visita di Lavrov segue quella da lui effettuata a Mosca a marzo "per approfondire ulteriormente i legami di amicizia, solidarietà e fratellanza non solo tra i governi russo e burundese, ma anche tra i rispettivi popoli". Sul tema del nucleare il ministro burundese ha insistito affermando che la cooperazione con la Russia si distingue proprio in questo settore, oltre a quello sanitario: Mosca, ha proseguito Shingiro, ha portato in Burundi attrezzature all'avanguardia, sviluppando rapidamente legami umanitari, anche nel campo dell'istruzione. (Res)