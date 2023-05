Speciale energia: assistente segretario Usa Pyatt in Azerbaigian fino al 2 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente del segretario di Stato Usa per le risorse energetiche, Geoffrey Pyatt, si recherà in Azerbaigian fino al prossimo 2 giugno, per partecipare alla 28ma Settimana dell’energia a Baku. Durante il suo viaggio, riferisce una nota, il diplomatico statunitense incontrerà una serie di funzionari del governo azerbaigiano, per discutere alcuni temi relativi alla sicurezza energetica e le opportunità per incrementare l’utilizzo di fonti rinnovabili nel Paese. Durante l’evento, l’assistente del segretario di Stato Usa avrà anche la possibilità di incontrare le controparti di altri Paesi, con cui discuterà la necessità di rafforzare la cooperazione energetica internazionale nel quadro della transizione verde. (Was)