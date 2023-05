Speciale difesa: Regno Unito, intelligence militare, Russia resta principale minaccia alla nostra sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le priorità della sicurezza del Regno Unito devono rimanere l'Europa e l'Atlantico poiché la Russia è la principale minaccia per Londra. È quanto ha dichiarato il direttore del Quartier generale per le comunicazioni del governo (Gchq), l'intelligence militare britannica, Adrian Bird. "La priorità di sicurezza del Regno Unito deve essere la regione euroatlantica. Valutiamo che la Russia rimarrà la più grande minaccia per il Regno Unito fino al 2030", ha spiegato Bird. La sicurezza dell'Europa è sempre più "indivisibile da quella del resto del mondo", ha aggiunto, considerato l'impatto transfrontaliero di alcune attività statali, i cambiamenti climatici e le preoccupazioni per la salute globale. I commenti di Bird riflettono un nuovo focus nella politica estera e di difesa britanniche nei confronti di Mosca, dopo l'invasione su vasta scala dell'Ucraina. (Rel)