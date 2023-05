Speciale difesa: Iran, Cavo Dragone, Teheran cercherà di riproporsi come Paese non canaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran sta cercando di “riciclarsi”. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in audizione davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “E’ stato trattato come Satana per tanto tempo e probabilmente ha avuto shock interni durante le manifestazioni di protesta”, ha segnalato Cavo Dragone. “Crediamo che un’attività internazionale più proattiva sia nella loro agenda per interrompere l’accerchiamento. Cercherà di riproporsi come un Paese non canaglia”, ha continuato l’ammiraglio. (Res)