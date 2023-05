Speciale difesa: Libia, Consiglio presidenziale garantisce sostegno a operazioni militari a Zawiya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio di presidenza libico, Mohamed Menfi, ha discusso con il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, della situazione nella regione della costa occidentale, dove è in corso una campagna di raida raid aerei contro i "gruppi criminali" locali. All’incontro era presente anche il capo di Stato maggiore delle Forze armate, Mohamed Haddad. Durante la riunione, Menfi ha sottolineato il sostegno del Consiglio di presidenza - organo che detiene in teoria la carica di comandante in capo dello Forze armate - agli sforzi compiuti per combattere "la criminalità organizzata e l'immigrazione clandestina, sostenere le richieste dei residenti di Zawiya ed eliminare i contrabbandieri di carburante ed i covi di criminali". Dabaiba, il quale ricopre anche il ruolo di ministro della Difesa “ad interim”, ha presentato in un briefing il piano di lotta ai "criminali", indicando che gli obiettivi, definiti “snodi del contrabbando e nascondigli dove stipare droga”, sono stati individuati dallo Stato maggiore. I partecipanti all'incontro, riferisce un comunicato stampa presidenziale, hanno sottolineato la necessità di “continuare a lavorare per raggiungere la sicurezza e la stabilità”, in coordinamento e cooperazione con il capo di Stato maggiore e l'ufficio del procuratore generale. (Lit)