Speciale difesa: Indo-Pacifico, nave da ricerca cinese studia cavo sottomarino in fibra ottica al largo di Palau

- “Chiaramente (la Cina) non rispetta l’ordine internazionale basato sulle regole”, ha commentato il presidente Whipps. Il governo ha spiegato di non aver potuto inviare una nave di pattugliamento o un aereo da ricognizione a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Successivamente, la nave cinese si è diretta verso la Micronesia. L’episodio è avvenuto proprio nei giorni in cui gli Stati Uniti, attraverso il segretario di Stato Antony Blinken, siglavano accordi con Palau, con la Micronesia e con la Papua Nuova Guinea in materia di difesa e sicurezza. I primi due accordi, in particolare, riguardano l’estensione del Patto di libera associazione (Cofa), e consente alle forze Usa il libero accesso alle acque territoriali dell’arcipelago in cambio di assistenza economica e dell’impegno di Washington a difendere il Paese. (Fim)