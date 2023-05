Turismo: Santanchè, fatta circolare nostra proposta di regolamentazione affitti brevi, confronto è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come promesso nei giorni scorsi abbiamo fatto circolare la nostra proposta di regolamentazione degli affitti brevi frutto di tavoli di lavoro avviati con le parti. Tutti siamo consapevoli che bisognava intervenire perché c'è una sorta di 'Far west', noi abbiamo avuto il coraggio di farlo". Lo ha detto in un video su Instagram il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. "Non è tempo di commenti, ma di ricevere le vostre proposte: la materia è delicata e il confronto fondamentale", ha aggiunto. (Rin)