Usa: l'ex governatore del New Jersey Christie pronto ad annunciare candidatura per la Casa Bianca

- L'ex governatore del New Jersey Chris Christie, del Partito repubblicano, annuncerà oggi la propria candidatura per le elezioni presidenziali del 2024 negli Stati Uniti. Lo riferisce l'emittente "Cnn", citando fonti vicine al politico. L'annuncio dovrebbe esser dato in occasione di un intervento al Saint Anselm College di Manchester, nel New Hampshire. Christie si era già candidato per le primarie repubblicane nel 2016, quando era stato infine sconfitto dal futuro presidente Donald Trump. Quest'ultimo si è ricandidato per la Casa Bianca nel novembre scorso. A sfidarlo saranno anche l'attuale governatore della Florida, Ron DeSantis, e l'ex ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite Nikki Haley. (Was)