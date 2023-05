Veneto: assessore Sanità, non abbassare guardia nella lotta contro tabagismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Veneto due adulti su dieci fumano mentre, per quanto riguarda gli adolescenti, in sette su cento hanno dichiarato di fumare. I dati, presentati nel corso della Giornata mondiale senza tabacco, "sono in flessione – ha commentato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità – ma questo non ci induce ad abbassare la guardia. La lotta contro il tabagismo è nell’agenda della Regione Veneto, che con la campagna di comunicazione "Vivo bene Veneto" sta promuovendo i corretti stili di vita. Tanto più che negli ultimi anni è cresciuto l'utilizzo di altri prodotti, come ad esempio le sigarette elettroniche, molto usate dalle donne e dai giovani nella convinzione che non rappresentino un rischio per la salute". "La buona notizia – ha proseguito – è che tutti questi fattori sono modificabili, la giornata sarà occasione importante per riflettere sull'importanza del prendersi cura di sé stessi, incominciando con piccoli gesti significativi, modificando alcuni comportamenti quotidiani”. “Tale processo – ha sottolineato – è finalizzato a promuovere nei cittadini un loro coinvolgimento attivo, fin da piccoli, nell'ambito della salute, affinché ognuno possa imparare a diventare responsabile del proprio benessere con una ricaduta anche nel benessere dell'intera comunità. Per questo diventa importante l'ambito scolastico, in quanto contesto di vita che incrocia moltissimi bambini e ragazzi che diventeranno gli adulti di domani". (segue) (Rev)