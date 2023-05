Veneto: assessore Sanità, non abbassare guardia nella lotta contro tabagismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati raccolti dal Sistema di sorveglianza passi, "nel 2022 meno di un quarto (22 per cento) della popolazione veneta di età compresa tra i 18 e i 69 anni ha dichiarato di essere attualmente fumatore, dato simile al valore medio nazionale (24,5 per cento, sorveglianza Passi 2020-2021), con un'abitudine nei maschi maggiore rispetto alle donne (26 per cento vs. 18 per cento)". "Se guardiamo i dati vediamo come siano le ragazze a fumare di più, 22 per cento, mentre per i ragazzi è il 16 per cento. E sono sempre le ragazze a fare il primo tiro o svapo sia per fumo di sigaretta (femmine 33,8 per cento vs. 22,3 per cento maschi), che per sigaretta elettronica (41 per cento vs. 37 per cento) che per l'uso di prodotti al tabacco riscaldato (35,5 per cento vs. 21,8 per cento)”. “Soltanto il tre per cento dei ragazzi fuma solo sigarette di tabacco, il sei per cento sigaretta elettronica e la maggioranza combinazioni tra i diversi tipi”, ha illustrato Lanzarin. “Ecco perché – ha concluso – risulta fondamentale l'impegno in ambito scolastico, per sensibilizzare i più giovani nei confronti dei rischi che corrono per la propria salute. L'indagine ha purtroppo registrato una non sufficiente adesione al divieto di fumo nelle scuole, una forte esposizione dei ragazzi al fumo passivo, a casa o in auto, e una grande accessibilità a tutti i prodotti nonostante i divieti di vendita ai minori". (Rev)