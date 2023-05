Lettonia: Zelensky si congratula con Rinkevics per elezione a presidente, "vero amico dell'Ucraina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è congratulato con il ministro degli Esteri lettone, Edgars Rinkevics, per l’elezione a capo dello Stato. “Sincere congratulazioni a un vero amico dell’Ucraina”, ha detto Zelensky, augurandosi di poter continuare “la stretta cooperazione bilaterale e la partnership a vantaggio dei nostri popoli, per la vittoria comune dei valori della libertà e della democrazia, la pace per l’Ucraina e per l’Europa”. Zelensky ha espresso anche gratitudine al presidente lettone uscente, Egils Levits, “per il sostegno determinato all’Ucraina, alle prese con l’aggressione russa”. “Ho apprezzato molto le sue coraggiose visite nel nostro Paese durante la guerra, la persistenza degli sforzi per consolidare la comunità internazionale” in tema di riconoscimento delle responsabilità dell’aggressore e “il sostegno all’adesione dell’Ucraina a Unione europea e Nato. (Kiu)