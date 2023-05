Imprese: Urso, al lavoro su piano nazionale per attrarre investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel campo delle biotecnologie "ci stiamo confrontando con le associazioni, le principali imprese del settore e i ministeri coinvolti per elaborare un piano nazionale" per realizzare un "ecosistema favorevole per gli investitori, anche stranieri". Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo in videocollegamento durante il convegno "Costruire l'Italia di domani: la strada del biotech" in corso a Milano. A fine marzo "abbiamo insediato il tavolo nazionale di filiera in questo dicastero, insieme al ministro Schillaci, sulla farmaceutica e industria biomedica" ha spiegato Urso, specificando che i risultati "già ci sono". (Rem)