Germania: inflazione in calo a maggio al 6,1 per cento

- Il tasso di inflazione annuo in Germania è diminuito a maggio al 6,1 per cento dal 7,2 per cento di aprile, secondo i dati preliminari dell'Ufficio federale di statistica (Stba). Il livello generale dei prezzi continua dunque a scendere, dopo l'8,7 per cento di gennaio e febbraio e il 7,4 per cento di marzo. Allo stesso tempo, prosegue la tendenza al rialzo del costo dei generi alimentari, che a maggio ha registrato un +14,9 per cento su base annua. Per l'energia, l'incremento è stato del 2,6 per cento dopo il +6,8 per cento di aprile. L'Stba pubblicherà i dati definitivi sul tasso di inflazione a maggio nella giornata del 13 giugno. (Geb)